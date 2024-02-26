عباس يقبل استقالة الحكومة الفلسطينية

واستقبل عباس اليوم رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية حيث قدم استقالة الحكومة ووضعها على طاولة الرئيس.كما اصدر مرسوما بقبول استقالة اشتية وتكليفه وزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة.وكان اشتية قال في كلمة تلفزيونية بوقت سابق اليوم، أنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس.كذلك قال إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ترتيبات جديدة تضمن وحدة الصف.وكانت العديد من المعلومات أفادت بوقت سابق أن واشنطن تضغط من أجل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، بعيدة عن الاتهامات بالفساد أو الترهل، من أجل توحيد الضفة الغربية بغزة وتولي الحكم فيهما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، والتي تفجرت في السابع من تشرين الاول الماضي إثر الهجوم الذي شنته حماس.بينما سرى مؤخراً بين الأوساط الفلسطينية الحديث عن حكومة وحدة وطنية تجمع كافة الأطياف، من فتح وحماس على السواء.