غزة.. الكشف عن أهم إحصائيات الحرب منذ قرار العدل الدولية

وقال المكتب "بعد 30 يوما من حرب الإبادة الجماعية، ارتكب الجيش الإسرائيلي 375 مجزرة".وأضاف أنه وفي الفترة من 26 يناير إلى 26 فبراير استشهد 3525 فلسطينيا، من بينهم 1720 طفلا و1130 امرأة.وأفاد بأن عنصرا من الطواقم الطبية واثنين من الدفاع المدني استشهدوا خلال تلك المدة.وبخصوص عدد الصحفيين الذي استشهدوا منذ 26 يناير، ذكر المكتب الحكومي أن 12 صحفيا استشهدوا في الحرب الإسرائيلية المتواصل على القطاع.وأوضح المكتب أن 11000 جريح مازالوا بحاجة للسفر للعلاج، و10000 مريض سرطان ما زالوا يواجهون خطر الموت، وأكد في السياق أن مليوني نازح ما زالوا يعيشون حياة صعبة وقاسية في القطاع.