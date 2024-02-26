غداً.. مجلس الأمن يناقش أزمة الغذاء في غزة

يناقش مجلس الأمن الدولي يوم غد الثلاثاء أزمة الغذاء في قطاع غزة.



وسيعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة غدا الثلاثاء بطلب من سويسرا وغيانا بشأن انعدام الأمن الغذائي في غزة.

واعتبر برنامج الغذاء العالمي، قبل أيام، أن سكان غزة يعانون من ظروف تحاكي المجاعة.

يشار إلى أنه وفقاً للأمم المتحدة، يتجمع نحو 1.4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب، في رفح التي تحولت مخيماً ضخماً، كما أن "أكثر من نصف سكان غزة يتكدسون في أقل من 20% من مساحة قطاع غزة".