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مصر تسقط مساعدات إنسانية في قطاع غزة

الساحة الفلسطينية

2024-02-27 | 07:23
مصر تسقط مساعدات إنسانية في قطاع غزة
المصدر:
وكالات
983 مشاهدة

أكد مصدر أمني مصري، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة بمشاركة إماراتية وأردنية.

وقال المصدر أن "مصر ستنتهي من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة، مضيفاً أنها تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح داخل قطاع غزة، كما تستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة".

واضاف أن "مصر تهدف إلى إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

ومن قبل أعلنت مصادر مصرية إنشاء معسكر ثانٍ للنازحين الفلسطينيين بمدنية خان يونس بسعة 400 خيمة و4 آلاف شخص، وذلك في إطار سعي القاهرة للتخفيف عن الفلسطينيين.

وأقامت مصر من قبل معسكراً في خان يونس جنوب قطاع غزة، يشمل 1050خيمة وبإعاشة كاملة للفلسطينيين، نافية مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وبناء منطقة لإيوائهم.

وأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع، غير صحيح".

وقال إن "موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة هو الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين".
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