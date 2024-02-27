غزة.. اقتراب "صفقة الهدنة" من خط النهاية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي إن "المفاوضات حول هدنة إنسانية في قطاع غزة حققت تقدما كبيرا، كما أن مصيرها يعتمد إلى حد كبير على موقف حركة حماس الفلسطينية".

وأوضح: "لقد تمكنا من تحقيق تقدم كبير الأسبوع الماضي خلال الاتصالات بين المسؤولين الأمريكيين ومختلف الدول في المنطقة".

وأكد أن "المناقشات بمشاركة ممثلين أمريكيين بشأن إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة لإخراج الرهائن المتبقين مستمرة".

وأضاف: "نحاول إيصال هذه الصفقة إلى خط النهاية ونعتقد أن ذلك ممكن، لكن مصيرها يعتمد إلى حد كبير على موقف حماس وما إذا كانت الحركة توافق على التوصل إلى اتفاق".

وبعد أسابيع من المفاوضات، توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل مطلع الأسبوع المقبل، فيما أكدت حركة "أنصار الله" الحوثية أنها ستوقف عملياتها العسكرية ضد السفن الإسرائيلية إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بشروط حركة حماس.

ويعيش قطاع غزة، ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، حيث حذرت الأمم المتحدة من تداعيات ذلك، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية تمنع "بشكل منهجي" وصول المساعدات إلى سكان غزة الذين يحتاجونها، ما يعقد مهمة إيصالها إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون.