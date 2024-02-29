غزة.. حديث أمريكي عن افتتاح معبر حدودي

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عن رغبتها بافتتاح معبر حدودي شمالي قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة تود افتتاح معبر حدودي شمالي قطاع غزة في أقرب وقت ممكن"، معتبراً أن "الأحداث في غزة تسلط الضوء على الاحتياجات الإنسانية الملحّة لسكان القطاع".

وأضاف أن "بايدن سيعمل بقوة للتوصل لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين"، مشيراً الى أن "خسارة الأرواح المستمرة في قطاع غزة مقلقة للغاية ومأساوية جداً".



وشهدت غزة، اليوم الخميس، مجزرة جديدة إذ استشهد فيها أكثر من 100 فلسطيني وأصيب أكثر من 700 آخرين بعد أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين ينتظرون الحصول على مساعدات.