مقرر أممي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا المقرر الأممي لمسألة الفقر وحقوق الإنسان، الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكداً ضرورة منع المجاعة من الانتشار.

وقال المقرر بحسب "الجزيرة نت"، إن "المجتمع الدولي لم يضغط لإجبار إسرائيل على إنهاء انتهاكاتها".

وأضاف "نحن بحاجة لفرض عقوبات وممارسة ضغط تجاري على إسرائيل"، مشددداً "نحتاج وقفا فوريا لإطلاق النار لمنع المجاعة من الانتشار بغزة".

وشهدت غزة، الخميس، مجزرة جديدة إذ استشهد فيها أكثر من 100 فلسطيني وأصيب أكثر من 700 آخرين بعد أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين ينتظرون الحصول على مساعدات.