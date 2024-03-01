غزة: وفاة 4 أطفال آخرين بسبب الجفاف وسوء التغذية

وقالت الوزارة في بيان إن الأطفال الأربعة تُوفوا في مستشفى كمال عدوان.وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الأطفال الذين تُوفوا نتيجة سوء التغذية والجفاف ارتفع إلى 10 أطفال في شمال غزة.وجاء في بيان الوزارة أن "المستشفيات في شمال غزة غير قادرة على تقديم الخدمات المنقذة للحياة"، وأوضحت أن "وقف الخدمات الطبية في شمال قطاع غزة بمثابة حكم بالإعدام على 700 ألف مواطن".وأضاف البيان: "ندعو المجتمع الدولي إلى توفير ممر إنساني آمن لوصول المساعدات الطبية والإنسانية والوقود، لمنع وقوع الكارثة الإنسانية والصحية في شمال غزة".