حماس تؤدي مهمة جديدة: مراقبة الأسعار في الأسواق بعد "اختفاء الشرطة" (صور)

وتتكون اللجنة المُشكلة من أفراد ينتمون إلى حماس والفصائل الأخرى، ويرتدون زيًا موحدًا ويضعون اللثام وعصبة، ومعهم أسلحة وهراوات وينتشرون في الأسواق، بهدف إمهال التجار 72 ساعة لإعادة الأسعار السلع إلى وضعها الطبيعي.وتأتي تلك الخطوة، مع استمرار تهديد الوجود الشُّرطي للحركة في مدينة رفح من الجيش الإسرائيلي واغتيال عدة مسؤولين في الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة أثناء مهام رسمية، إلى جانب قصف مركبات الشرطة، ما أدى إلى اختفائهم بشكل تام من الشوارع، وهو ما أسفر عن ارتفاع فاحش في أسعار السلع الغذائية الأساسية.