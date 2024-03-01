بايدن يعلن عن توصيل امدادات اغاثية جوا الى غزة

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "سننضم إلى أصدقائنا في تقديم المساعدات الجوية"، مضيفا أن تدفق المساعدات إلى غزة ليس كافيا "وسنبذل قصارى جهدنا لإيصال المزيد منها".وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إلى أن إسقاط إمدادات الإغاثة عن طريق الجو على غزة يعتبر تطورا لافتا، لأنه يعكس الاعتراف بأن الجهود الحالية لمعالجة الأزمة الإنسانية داخل منطقة الصراع لم تكن كافية، ويعكس الضغط على الرئيس بايدن للتحرك.ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من قيام القوات الإسرائيلية بفتح النار على مدنيين فلسطينيين احتشدوا للحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد شمالي غرب غزة، والتي قال مسؤولون أمريكيون إنها تشير إلى اليأس المتزايد داخل غزة.يذكر أن القوات المسلحة الأردنية نفذت الجمعة 3 إنزالات جوية لمساعدات إغاثية وغذائية على شمال قطاع غزة.ودخلت الحرب في غزة يومها الـ147، حيث يتواصل القصف في عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.