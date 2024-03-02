مساعدات مصرية جديدة لغزة عبر إنزال جوي

وقال المتحدث عبد الحافظ على حسابه عبر "فيسبوك"، إن "القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة؛ للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة".وأشار إلى أن "هذه الأوامر تأتي "استمرارا للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين".واضاف عبد الحافظ: "نُفذت أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع"، مؤكدًا أن مصر "تواصل جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبي الاحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني".وفي الفترة الأخيرة، بدأت دول عربية بينها مصر، والإمارات، والأردن، وقطر، وسلطنة عمان، والبحرين، تنفيذ عمليات لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول".