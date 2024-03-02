قصف عنيف يستهدف خان يونس

استهدف قصف عنيف، شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونفذ "الجيش الإسرائيلي"، قصفا عنيفا هذه الليلة شمال خان يونس.

ويأتي القصف بعد مقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين في عملية للمقاومة بخان يونس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 3 عسكريين وإصابة 14 بينهم 5 حالتهم خطيرة أحدهم ضابط، في تفجير عبوات في مبنى بخان يونس.