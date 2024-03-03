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لعقد هدنة غزة.. وفود حماس وقطر والولايات المتحدة تصل القاهرة
الساحة الفلسطينية
2024-03-03 | 03:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
187 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
وصلت وفود من حركة حماس وقطر والولايات المتحدة إلى القاهرة، اليوم الاحد، لاستئناف مفاوضات التهدئة في قطاع غزة المقررة الأحد.
وقالت "رويترز" إن نائب رئيس حماس في غزة خليل الحية يترأس وفد الحركة.
وكانت مصادر أكدت أن إسرائيل لن ترسل أي وفد إلى القاهرة، إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة في غزة.
وقالت 4 مصادر مطلعة إن من المتوقع اجتماع الوسطاء في القاهرة بحثا عن صيغة مقبولة لإسرائيل وحركة حماس، لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، مع تزايد الضغوط قبيل شهر رمضان لوقف القتال.
وتزايدت خلال الأيام الماضية الآمال بتحقيق أول وقف للقتال منذ نوفمبر، في أعقاب جولة من المحادثات بوساطة قطر ومصر في الدوحة، وإشارات من الرئيس الأميركي جو بايدن بقرب التوصل إلى اتفاق.
وقال المصدران المصريان ومسؤول في حماس إن الحركة لم تتراجع عن موقفها، بأن الهدنة المؤقتة يجب أن تكون بداية لعملية تهدف إلى إنهاء الحرب تماما.
لكن المصدرين المصريين قالا إنه تم تقديم ضمانات لحماس بأن شروط وقف دائم لإطلاق النار سيتم وضعها في المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق.
وقال المصدران إنه تم الاتفاق على مدة التوقف الأولية عن القتال، وهي مرحلة من المتوقع أن تستمر نحو 6 أسابيع.
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