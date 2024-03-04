غزة.. حديث أمريكي جديد يخص وقف إطلاق النار

أكد البيت الأبيض، مساء الاثنين، أن وقف مؤقت لإطلاق النار ضروري لاتفاق بشأن الرهائن.

وقال البيت الأبيض في بيان، "ستكون هناك عمليات إنزال جوي إضافية للمساعدات الأميركية إلى غزة"، مطالباً حركة حماس بـ"قبول الشروط المطروحة على الطاولة حاليا".

الى ذلك كشفت، وزارة الخارجية الأمريكية، أن "الأمم المتحدة تجري تحقيقا بواقعة مقتل فلسطينيين خلال تسليم مساعدات في غزة".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 150 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق في القطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف شهيد وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال.