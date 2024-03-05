الصحة العالمية: واحد من كل ستة أطفال في غزة يعاني سوء التغذية

وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، إن "واحدا من كل ستة أطفال تحت سن الثانية يعاني من سوء التغذية الحاد في شمال غزة، مبينا أن "هذا الوضع كان في كانون الثاني الماضي".وحذر من أنه "من المرجح أن يكون الوضع أسوأ حاليا".وقبل أيام، حذر مجلس الأمن الدولي، من أنه "إذا لم تصل المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى غزة، فإن سكانها "سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد".كما حذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرنسيس، من أن "الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على شفا الانهيار، والمجاعة تهدد المواطنين في غزة.