الأردن تنفذ أكبر إنزالات جوية للمساعدات على غزة

وقالت المملكة، ان "عمليات الانزال والتي اعتبرتها الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم، ضمت 3 طائرات من نوع "C130" تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أمريكية، وطائرة مصرية، وطائرة فرنسية".واستهدفت المساعدات الإغاثية والغذائية عددا من المواقع في شمال غزة، فيما تضمنت المساعدات مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي (WFP).وتأتي عملية الإنزال ضمن الجهود الأردنية المستمرة لإرسال المزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للمواطنين في قطاع غزة، للتخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها "مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي، لإيصالها سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على القطاع".وكانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 28 إنزال جوي أردني، 15 انزالات جوية نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول.وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله وفد القائمة العربية الموحدة في الكنيست برئاسة النائب منصور عباس اليوم الثلاثاء، أن المملكة "مستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للأهل في قطاع غزة وبكل الطرق المتاحة"، مشيرا إلى: "ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الأبرياء".وحذر من "خطورة استمرار الحرب على القطاع والأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس".وشدد على "ضرورة وقف الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بالقدس، والتي تؤثر على حرية المصلين بالمسجد الأقصى وتمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، وخاصة خلال شهر رمضان".وأكد أن "الأردن سيواصل دوره التاريخي والديني في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".