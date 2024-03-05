بايدن يعلن: وقف إطلاق النار أصبح بيد حماس

وجاءت تصريحات بايدن خلال تواجده في ولاية ماريلاند الأميركية الثلاثاء.وقال بايدن لصحفيين: "صفقة الرهائن والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بات أمرا في أيدي حماس حاليا".وواصل: "لا بد من وقف إطلاق النار، وإلا فإن الوضع في القدس سيصبح خطيرا جدا خلال شهر رمضان".وشدد: "يجب إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة ولا أعذار في ذلك".ومن جهتها، اتهمت حماس "إسرائيل" بممارسة "أساليب المماطلة" في التعامل مع مبادرات وقف إطلاق النار.وقال القيادي في حماس، أسامة حمدان، إنه لن يحصل تبادل للمحتجزين إلا بعد إعلان وقف إطلاق النار.