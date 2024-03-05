واشنطن بشأن غزة: ما نزال نعمل على اتفاق هدنة

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الثلاثاء، أن بلاده ما تزال تعمل على التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة.

وقال كيربي في تصريحات صحافية، إن "تدفق المساعدات إلى غزة غير كاف لتلبية حاجات سكان القطاع، ولا نزال نعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف "نحث إسرائيل على تسهيل عبور مزيد من الشاحنات وفتح الطرق حتى تصل المساعدات إلى غزة"، معتبراً أن "عدم إدخال المساعدات لغزة غير مقبول".

ولفت كيربي الى أن "الاجتماعات التي أجراها الوزير غانتس في واشنطن كانت بناءة"، مشدداً بالقول "سنواصل العمل مع إسرائيل للتأكد من قدرتها على الدفاع عن نفسها والتوصل لاتفاق بشأن الرهائن، حان الوقت لتفتح إسرائيل المزيد من المعابر وتسمح بإدخال المزيد من المساعدات".