عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى

وقالت الوكالة أن "المستوطنين "قاموا بجولات استفزازية داخل باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية"، مشيرة إلى أن جماعات من المستوطنين تقتحم المسجد بشكل يومي عدا يومي الجمعة والسبت".من ناحية أخرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير إن "القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 7490 مواطنا من الضفة الغربية منذ بدء الحرب بقطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي".ونقلت الوكالة الفلسطينية عن الهيئة ونادي الأسير قولهما في بيان صحافي إن "الجيش الإسرائيلي "يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين ومصادرة الأموال والأجهزة المحمولة".وذكر البيان أن "الاعتقالات تشمل "من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتُجزوا كرهائن".