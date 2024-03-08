ارتفاع حصيلة ضحايا غزة إلى 30878 شهيدا و72402 إصابة

وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح خلفت 78 شهيدا و104 مصابين.واستشهد شخص وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال سيارة مدنية جنوب خان يونس، كما ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بقصف منزل عائلة أبو سليمة في رفح، راح ضحيتها خمسة أشخاص، من أسرة واحدة.وشنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارات جوية على مناطق متفرقة في جباليا وبيت لاهيا ومنطقة تلة قليبو شمالي قطاع غزة.. كما استهدفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء في خان يونس ورفح جنوبي القطاع، وزلاطة شرقي مدينة رفح.وارتفعت حصيلة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا بمنطقة الحكر بدير البلح وسط القطاع الليلة الماضية، إلى 9 شهداء.وارتقى شهيد وأصيب 29 آخرون، الليلة الماضية، جراء استهداف الاحتلال مدنيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات عند دواري النابلسي والكويت غرب غزة وجنوبها.ومساء أمس استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات، في جريمة باتت تتكرر المرة تلو الأخرى.