الأمم المتحدة توجه تحذيراً إلى إسرائيل

وقال المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمنظمة في غزة، أجيت سونغا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم، إن "جرائم ضد الإنسانية يمكن أن تُرتكب إذا هاجم الجيش الإسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة".وأضاف سونغا: "عندما نتحدث عن الجرائم البشعة التي يمكن أن ترتكب والتي ارتكبت في غزة، فإننا نعني على وجه الخصوص الجرائم ضد الإنسانية، وأن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهذا لا ينبغي أن يحدث".