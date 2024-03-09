مسؤول أممي ينتقد إسقاط المساعدات على غزة: فرصة لالتقاط الصور

اعتبر مسؤول أممي، أن ما وصفه الإسقاط الجوي على قطاع غزة هو مجرد فرصة لالتقاط الصور.



وقال مدير إدارة الأمم المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية بحسب "سي إن إن"، "الإسقاط الجوي للمساعدات على قطاع غزة مجرد فرصة لالتقاط الصور".

وأضاف أن "الإسقاط الجوي على غزة طريقة سيئة لإيصال المساعدات"، مشيراً الى أن "إسقاط المساعدات من الجو لن يساهم كثيرا في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة".

وتابع المسؤول الأممي "وكالات الإغاثة ترى أن عيوب إسقاط المساعدات من الجو على غزة أكثر من فوائدها".

وكانت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش وجهت، السبت، نداءات عاجلة حول الأوضاع في غزة، مطالبة بوقف الأعمال العدائية لإتاحة وصول المساعدات بشكل آمن.