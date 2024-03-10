اليونيسف تتحدث عن وفيات أطفال غزة: يمكن تفاديها

أكدت منظمة اليونيسف، أن وفيات الأطفال في قطاع غزة يمكن تفاديها بتأمين الغذاء.



وقالت مديرة اليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "وفيات الأطفال بسبب المجاعة في غزة يمكن تفاديها بتأمين الغذاء المناسب".



وناشدت الجميع بـ"فتح المعابر وزيادة عدد الشاحنات التي تدخل القطاع".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، أن "القوات الإسرائيلية" ارتكبت 8 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن عدد الشهداء الإجمالي في القطاع بلغ 31045 منذ 7 أكتوبر.