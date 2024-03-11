الأمم المتحدة تريد هدوءاً في غزة: اسكتوا الأسلحة خلال رمضان

وقال غوتيريش لصحافيين "يصادف اليوم (الاثنين) بداية شهر رمضان المبارك، وهو الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم وينشرون قيم السلام والمصالحة والتضامن. لكن حتى مع بداية شهر رمضان، يستمر القتل والقصف والمذبحة في غزة".وأضاف "التهديد بشن هجوم إسرائيلي على رفح يمكن أن يدفع سكان غزة إلى دائرة أعمق من الجحيم".