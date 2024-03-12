اعتراف أمريكي: الأطفال في غزة يواجهون ظروفاً صعبة

أكد مدير الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، الثلاثاء، أن الأطفال في قطاع غزة يواجهون ظروفاً صعبة.

وقال بيرنز في تصريحات، إن "إسرائيل يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لضمان وصول المساعدات إلى غزة".

وأضاف أن "الأطفال في غزة يواجهون ظروفا صعبة للغاية خاصة في شمال القطاع"، مشيراً الى أن "المساعدات لا تصل لغزة بالكميات المطلوبة في الظروف التي لا يزال فيها الصراع مستمرا".

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ158، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع بفعل انعدام الغذاء والمياه، وارتفاع في حصيلة الضحايا مع دخول شهر رمضان.