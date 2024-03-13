لتمويل حرب غزة.. الكنيست الإسرائيلي يقر تعديل ميزانية 2024

وتضمنت الميزانية المعدلة إضافة عشرات مليارات الشيقلات لتمويل العملية العسكرية ضد حركة حماس في غزة.ووافقت "إسرائيل" العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024 لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة لتل أبيب أدت إلى تعديل في الميزانية وإضافة نفقات.وخفضت وكالة موديز الشهر الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب. وهي المرة الأولى التي يجري فيها خفض تصنيف إسرائيل.