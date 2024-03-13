تعليق أممي بشأن غزة: إعمارها يحتاج عقوداً

ولفت شتاينر الى أن "تحقيق التعافي المبكر لقطاع غزة يحتاج مساعدة الناس في الحصول على الرعاية الصحية".

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن، بالا كريشنان راجاغوبال، قال في وقت سابق إن الحرب على غزة، أسفرت عن تدمير ما يزيد عن 70% من منازل القطاع.

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ159، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع بفعل انعدام الغذاء والمياه، وارتفاع في حصيلة الضحايا مع دخول شهر رمضان.