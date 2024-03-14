عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات "إسرائيلية"

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن "العقوبات فُرضت على موقعين استيطانيين، و3 مستوطنين في الضفة الغربية".







وسبق أن كشف تقرير لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، عن تزايد الخلافات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية، بشأن العملية العسكرية في غزة، وتصور الجانبين لمستقبل القطاع.