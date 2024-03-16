آلاف الجثث تحت الأنقاض.. رقم "مهول" لضحايا الحرب على غزة

وذكرت الوزارة في بيان، أن غالبية الضحايا من الأطفال والنساء، مبينة أن نحو 63 فلسطينيا سقطوا قتلى وأصيب 112 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن هؤلاء سقطوا إثر 7 مجازر ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد العائلات في قطاع غزة.وأشارت إلى أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات ويصعب الوصول إليهم.من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم إدارة الطوارئ بالدفاع المدني في غزة إن التقديرات تشير إلى أن هناك ما يصل إلى 8000 جثة تحت الأنقاض في القطاع.