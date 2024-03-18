مسؤول أوروبي: غزة تحولت الى "مقبرة مفتوحة"

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بوريل قوله، خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي، في بروكسل: "كانت غزة قبل الحرب سجنًا مفتوحًا. باتت اليوم أكبر مقبرة مفتوحة".وأضاف: "إنها مقبرة لعشرات آلاف الأشخاص، كما أنها مقبرة للكثير من أهم مبادئ القانون الإنساني".وكرّر بوريل، الإثنين، اتهام إسرائيل باستخدام المجاعة "سلاح حرب" عبر عدم السماح لشاحنات المساعدات بدخول القطاع.وقال في مؤتمر لمنظمات إنسانية: "إسرائيل تثير المجاعة".وردّ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على بوريل، داعيًا إيّاه إلى "التوقف عن مهاجمة إسرائيل والاعتراف بحقّنا في الدفاع عن نفسنا في مواجهة جرائم حماس".وكتب كاتس على منصة "إكس"، أن "إسرائيل تسمح بدخول مساعدات إنسانية كبيرة إلى غزة برًّا وجوًّا وبحرًا من قِبل أي شخص يرغب بالمساعدة".