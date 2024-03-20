مقترح الهدنة.. حماس تبدي موقفاً من الرد الإسرائيلي

وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان في مؤتمر صحافي في بيروت "نقل لنا الإخوة الوسطاء مساء أمس الثلاثاء موقف الاحتلال من المقترح الذي سلمته الحركة مساء الخميس 14 مارس، وهو ردّ سلبي بشكل عام (...) ويتراجع عن موافقات قدمها سابقاً للوسطاء ونقلت إلينا عبرهم".واقترحت حماس، الجمعة، هدنة من 6 أسابيع، يتم خلالها مبادلة رهائن بسجناء فلسطينيين، فيما اعتُبر موقفا أكثر مرونة، بعد أن كانت تطالب بوقف إطلاق نار دائم قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.والثلاثاء، قدمت إسرائيل ردا رسميا على مطالب حماس وفقا لما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن مصادر قالت إنها مطلعة على سير المفاوضات.ويتضمن الاقتراح الذي تقدمت به إسرائيل ردا على حماس، إشارات إلى عدة "معايير"، بما في ذلك عودة السكان إلى شمالي قطاع غزة، ومسألة إطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين، حسبما ذكرت "مكان".