الصحة العالمية بشأن غزة: مستقبل جيل في خطر بالغ

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن زيادة إنفاذ المساعدات عبر المعابر البرية إلى غزة هو وحده ما يمكن أن يساعد في الحيلولة دون وقوع مجاعة في القطاع المكتظ بالسكان.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الأطفال يموتون نتيجة سوء التغذية والمرض ونقص المياه النقية والمرافق الصحية، وأضاف أن "مستقبل جيل بأكمله في خطر بالغ".

وتسببت الحرب المستعرة منذ أكثر من خمسة أشهر في نقص حاد في الغذاء بين 2.3 مليون فلسطيني يقطنون قطاع غزة، وتجاوز هذا النقص حاليا مستويات المجاعة في بعض المناطق، بحسب الأمم المتحدة.

وصرح تيدروس بأن "الجهود الأخيرة لتوصيل الغذاء عن طريق الجو والبحر موضع ترحيب، ولكن زيادة إدخال المساعدات عبر المعابر البرية هو وحده الذي سيمكن من توصيل المساعدات على نطاق واسع لدرء المجاعة".

وتابع قائلا "مرة أخرى، نطلب من إسرائيل فتح مزيد من المعابر والتعجيل بدخول وإيصال المياه والغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي داخلها".

وأشار إلى أن طلبات منظمة الصحة العالمية لإيصال الإمدادات إلى قطاع غزة غالبا ما تم وقفها أو رفضها.