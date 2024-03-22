نائبة الرئيس الأمريكي: لا مخرج امنا للمدنيين من رفح

وقالت هاريس للصحفيين لدى مغادرتها في رحلة إلى بورتوريكو وفلوريدا: "لا يوجد مكان يذهب إليه هؤلاء الناس ليكونوا آمنين"، بحسب "رويترز".وقال نتنياهو، في وقت سابق الجمعة، إن إسرائيل ما زالت مصممة على إرسال قوات إلى رفح جنوبي غزة، وأكد أنها "ستفعل ذلك دون دعم أمريكي إذا لزم الأمر".وأضاف نتنياهو أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لا توجد طريقة لهزيمة حركة حماس دون دخول رفح، بحسب وكالة "رويترز".وتابع: "قلت له إنني آمل أن نفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، لكن إذا اضطررنا، سنفعل ذلك بمفردنا".ومنذ أسابيع، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات الاجتياح المحتمل لرفح، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح في المدينة، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقاً غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.