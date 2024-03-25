واشنطن بشأن قرار مجلس الأمن حول غزة: غير ملزم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتبر قرار مجلس الأمن الدولي حول الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة "غير ملزم" بعكس ما صرحت به الأمم المتحدة بأنه قانون دولي وملزم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "هذا قرار غير ملزم، وسأترك لخبراء القانون الدولي التعليق بالتفصيل على هذه المسألة".

وفي الوقت ذاته، أكدت الأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن حول غزة قرار ملزم، ويعتبر جزءا من القانون الدولي.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لم تستخدم حق الفيتو ضد هذا القرار، خلافا عما فعلته في وقت سابق، وامتنعت عن التصويت.