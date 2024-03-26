الكشف عن اغتيال الرجل الثاني في "كتائب القسام"

كشف "الجيش الإسرائيلي"، الثلاثاء، عن اغتيال مروان عيسى الرجل الثاني في "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي "يمكننا التأكيد أنه تم القضاء على مروان عيسى في ضربة نفذناها قبل أسبوعين".

وكانت المعلومات قد تضاربت حول اغتياله، حيث ذكرت تقارير صحفية عبرية في الـ11 من مارس أن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان مروان عيسى القيادي في حركة حماس قد قتل في غارة جوية على غزة.