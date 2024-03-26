الكشف عن عدد الشاحنات التي تدخل غزة يومياً

أفادت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مسؤول في "البنتاغون" بدخول ما يقرب من 200 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة في المتوسط.

وقال المسؤول الأمريكي إن هناك زيادة كبيرة في كمية المساعدات التي تتدفق إلى غزة عبر المعابر المختلفة.

ووفق المصدر، يتم استخدام معبري رفح وكرم أبو سالم ومعبر 96 الجديد الذي افتتحته إسرائيل لنقل المساعدات.

وأضاف المسؤول أنه بينما كانت المساعدات تصل بنحو 100 شاحنة يوميا في فبراير، فإنها في طريقها إلى ما متوسطه ما يقرب من 200 شاحنة يوميا.

وتقول وكالات الإغاثة إن نحو خمس الإمدادات المطلوبة فقط يدخل غزة مع استمرار إسرائيل في هجومها الجوي والبري ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، والذي أدى لتدمير القطاع ودفع بمناطق منه إلى المجاعة بالفعل، مشيرة الى أن تسليم المساعدات جوا أو بحرا مباشرة إلى شواطئ غزة التي تديرها حماس ليس بديلا عن زيادة الإمدادات القادمة برا عبر إسرائيل أو مصر.