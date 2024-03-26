واشنطن تتحدث عن "مكان حماس" في نظام فلسطين

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الله بالخير
من
07:45 PM
الى
08:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نائب: القرنة خارج عن الزمن وشمال البصرة ينعم بالأمن
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-484983-638470795189220929.jpg
واشنطن تتحدث عن "مكان حماس" في نظام فلسطين
الساحة الفلسطينية
2024-03-26 | 16:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
1,477 مشاهدة
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، بأن حركة "حماس" ليس لها مكان في النظام السياسي المستقبلي في فلسطين.
وقال ميلر: "حماس منظمة إرهابية وحشية ارتكبت هجمات إرهابية قبل وقت طويل من 7 أكتوبر، ثم نفذت بالطبع الهجمات الشنيعة في 7 أكتوبر، لذلك ليس لديهم الحق في المشاركة السياسية".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه بدلا من شن حملة عسكرية، يمكن تحقيق الهدف طويل المدى المتمثل في توفير الأمن لإسرائيل ومواطنيها من خلال التوصل إلى حل سياسي مع الشعب الفلسطيني.
كما نفى ميلر صحة ما ورد في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن انهيار محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" بسبب قرار مجلس الأمن لداعي لوقف إطلاق النار فورا.
وقال ميلر: "بيان "مكتب نتنياهو" الذي أعتقد أنه قال إن حماس انسحبت من محادثات تبادل الأسرى أو أن حماس رفضت المقترحات الأخيرة بسبب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هو بيان غير دقيق من جميع الوجوه تقريبا، وغير عادل تجاه الرهائن وعائلاتهم".
وسبق أن أعلن مكتب نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن حركة "حماس" رفضت مقترحات التسوية الأمريكية وكررت مطالبها "غير المعقولة"، معتبرا أن موقفها يثبت عدم اهتمامها بالتوصل إلى صفقة.
وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين الماضي، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.
ولأول مرة بعد 4 محاولات سابقة، نجح المجلس في تبني القرار الذي لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضده واكتفت بالامتناع عن التصويت، حيث سبق وعطلت جميع محاولات إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة عبر اللجوء إلى (الفيتو).
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
الساحة الفلسطينية
دوليات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مجلس الوزراء يصوت على إضافة عطلتين جديدتين
محليات
31.78%
08:56 | 2024-03-26
مجلس الوزراء يصوت على إضافة عطلتين جديدتين
08:56 | 2024-03-26
مجلس الوزراء يحدد مدة عطلة عيد الفطر
محليات
28.79%
08:37 | 2024-03-26
مجلس الوزراء يحدد مدة عطلة عيد الفطر
08:37 | 2024-03-26
الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية
اقتصاد
20.82%
04:13 | 2024-03-25
الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية
04:13 | 2024-03-25
تتبع رقمي يكشف الخيوط.. ماذا أصاب سعر صرف الدولار في العراق؟
اقتصاد
18.61%
05:12 | 2024-03-25
تتبع رقمي يكشف الخيوط.. ماذا أصاب سعر صرف الدولار في العراق؟
05:12 | 2024-03-25
المزيد
أحدث الحلقات
أغمض عينيك
أغمض عينيك ١٦ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-26
أغمض عينيك
أغمض عينيك ١٦ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-26
أحمر لو أسود
الحلقة ١٦ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-26
أحمر لو أسود
الحلقة ١٦ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-26
تل الراهب
الحلقة 16 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-26
تل الراهب
الحلقة 16 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-26
من كثر حبي لك
الحلقة ١٦ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-26
من كثر حبي لك
الحلقة ١٦ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-26
حديث رمضان 2024
التعامل مع تحديات الحياة - الحلقة ١٦ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-26
حديث رمضان 2024
التعامل مع تحديات الحياة - الحلقة ١٦ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-26
خل نتصالح
١٨ سنة زواج واهمال - الحلقة ١٦ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-26
خل نتصالح
١٨ سنة زواج واهمال - الحلقة ١٦ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-26
جولة رمضانية
مسجد ايا صوفيا الكبير اسطنبول - الحلقة 11 | رمضان 2024
09:00 | 2024-03-26
جولة رمضانية
مسجد ايا صوفيا الكبير اسطنبول - الحلقة 11 | رمضان 2024
09:00 | 2024-03-26
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي تتمنى أن ترسمه ويصبح حقيقة؟ 26-3-2024 | 2024
03:30 | 2024-03-26
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي تتمنى أن ترسمه ويصبح حقيقة؟ 26-3-2024 | 2024
03:30 | 2024-03-26
بالمختزل
عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية البرلمانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2024
17:55 | 2024-03-25
بالمختزل
عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية البرلمانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2024
17:55 | 2024-03-25
الأكثر مشاهدة
أغمض عينيك
أغمض عينيك ١٦ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-26
أغمض عينيك
أغمض عينيك ١٦ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-26
أحمر لو أسود
الحلقة ١٦ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-26
أحمر لو أسود
الحلقة ١٦ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-26
تل الراهب
الحلقة 16 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-26
تل الراهب
الحلقة 16 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-26
من كثر حبي لك
الحلقة ١٦ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-26
من كثر حبي لك
الحلقة ١٦ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-26
حديث رمضان 2024
التعامل مع تحديات الحياة - الحلقة ١٦ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-26
حديث رمضان 2024
التعامل مع تحديات الحياة - الحلقة ١٦ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-26
خل نتصالح
١٨ سنة زواج واهمال - الحلقة ١٦ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-26
خل نتصالح
١٨ سنة زواج واهمال - الحلقة ١٦ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-26
جولة رمضانية
مسجد ايا صوفيا الكبير اسطنبول - الحلقة 11 | رمضان 2024
09:00 | 2024-03-26
جولة رمضانية
مسجد ايا صوفيا الكبير اسطنبول - الحلقة 11 | رمضان 2024
09:00 | 2024-03-26
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي تتمنى أن ترسمه ويصبح حقيقة؟ 26-3-2024 | 2024
03:30 | 2024-03-26
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي تتمنى أن ترسمه ويصبح حقيقة؟ 26-3-2024 | 2024
03:30 | 2024-03-26
بالمختزل
عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية البرلمانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2024
17:55 | 2024-03-25
بالمختزل
عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية البرلمانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2024
17:55 | 2024-03-25
رمضان 2024
خير وبركة مع العائلة
برامج
السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف تواجهون جشع التجار في رمضان؟
ندفع ما نسأل
ندفع ما نسأل
نموّن قبل رمضان
نموّن قبل رمضان
نقارن ونشتري من الارخص
نقارن ونشتري من الارخص
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.