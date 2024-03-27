غزة: كابوس المجاعة سيبقى قائماً

وأضاف إسماعيل الثوابتة في بيان، "شعبنا بحاجة لإدخال المساعدات إلى غزة برا وجوا وبحرا، وما يتم إدخاله من المساعدات لا يتجاوز 5%‎ من الاحتياجات".

ولفت "أصابنا الألم الشديد نتيجة سقوط شهداء جراء الإسقاط الجوي الخاطئ"، داعياً دول العالم الى "إدخال البضائع والمساعدات عبر الطرق السليمة والصحيحة".

وتابع الثوابتة "على الرغم من القصف المستمر على سيارات ومراكز وكوادر الشرطة، فإن الداخلية الفلسطينية تقاتل من أجل تمتين الجبهة الداخلية وهي تؤدي مهامها بشكل مشرف في وقت مشرف رغم صعوبة الظروف".

وأعرب عن استنكارته وإدانته "البالغة لجريمة إغلاق المعابر مع غزة"، داعياً إلى "تجاوز إجراءات الاحتلال الهادفة لفرض إرادته على المعبر الفلسطيني المصري".