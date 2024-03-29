غارة إسرائيلية تودي بحياة نائب قائد وحدة الصواريخ في حزب الله

وقال في بيان إن إحدى طائراته الحربية استهدفت منطقة البازورية في جنوب لبنان وأن نعيم كان "قائدا في مجال الصواريخ" و"أحد قادة إطلاق الصواريخ ذات الرؤوس الحربية الثقيلة" ومسؤولاً عن تخطيط وشن هجمات ضد إسرائيل.وأكد مصدر عسكري لفرنس بريس مقتل مسؤول في حزب الله اللبناني في غارة إسرائيلية الجمعة استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وسط تصاعد الأعمال القتالية عبر الحدود منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.ولم يعلق حزب الله بعد على هذه الضربة الإسرائيلية لكنه أعلن تنفيذ هجمات على مواقع إسرائيلية الجمعة.