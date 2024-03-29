جيش الاحتلال يعلن مقتل واصابة 16 جنديا في خان يونس

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أن الرقيب ألون كودرياشوف 21 عاما من موديعين من وحدة إيغوز التابعة للواء الكوماندوس، لقي حتفه في معركة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أن أصاب صاروخ آر بي جي المبنى الذي كان يتحصن فيه".وأشارت الصحيفة إلى أن ستة جنود آخرين من الوحدة ذاتها أصيبوا بجروح خطيرة في نفس الحادث، وأن عشرة مقاتلين آخرين أصيبوا بجروح مختلفة، وتم إجلاء المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي مساء اليوم الجمعة، كشف الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ 7 تشرين الاول (إطلاق حركة "حماس" لعملية طوفان الأقصى) وخلال توغله البري في غزة.وبحسب الموقع فإن حصيلة القتلى بين الجنود والضباط في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على قطاع غزة أصبحت 598 قتيلا.