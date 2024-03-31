غزة.. حصيلة تخص الوفيات بسبب الجوع

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الأحد، وفاة 4 مواطنين بينهم طفلان بسبب المجاعة في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ما يرفع عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية إلى 34 مواطنا.

وقالت المصادر إن "4 مواطنين بينهم طفلان توفوا اليوم، نتيجة سوء التغذية والجفاف ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة"، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء المجاعة إلى 34 بينهم 31 طفلا.

ويتعرض قطاع غزة، لحرب إسرائيلية دموية منذ السابع من أكتوبر 2023، ما خلف ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.