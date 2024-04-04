للمرة الأولى.. بايدن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري في غزة لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين.

كما حث بايدن "إسرائيل على التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد "دون تأجيل"، وفقا للبيت الأبيض.

وتعد هذه أول مرة يدعو فيها الرئيس الأمريكي بوضوح إلى وقف إطلاق النار فورا في غزة خلال ستة أشهر من الحرب.

كما أبلغ الرئيس الأمريكي، نتنياهو، أن "مستقبل الدعم الأمريكي لحرب غزة مرهون بخطوات جديدة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة".

وجاءت المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو بعد أيام من مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزة جراء ضربة إسرائيلية، ما أضاف إلى تعقيد العلاقات المتوترة على نحو متزايد بين الزعيمين.