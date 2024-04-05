صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 33 ألفا و91 منذ 7 أكتوبر

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33091 شهيدا و75750 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 54 شهيدا و82 مصابا".وأوضحت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".