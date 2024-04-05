السعودية تطالب مجلس الامن بقرار تحت البند السابع لوقف الحرب في غزة

وقال الواصل في كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "حادثة قتل موظفي الإغاثة التابعين لمنظمة (المطبخ المركزي العالمي) "غير مستغربة من فاعلها"، مشددا على أن المجموعة العربية تدعو لتحقيق دولي في الحادثة".وأكد مندوب السعودية أمام مجلس الأمن أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة".كان مجلس جامعة الدول العربية قد أصدر قرارا، يوم الأربعاء، يدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على وقف الحرب في غزة، محذرا من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني.وأكد المجلس في بيان عقب اجتماعه على مستوى المندوبين بالقاهرة أن "اجتياح رفح سيعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي بمجمله.. وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام وتوسع الصراع في المنطقة".كانت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" قالت يوم الثلاثاء إن 7 من أفراد فريقها قتلوا بضربة للجيش الإسرائيلي في دير البلح بوسط قطاع غزة.وأعلنت المنظمة تعليق جميع عملياتها في المنطقة، وكشفت أن القتلى السبعة يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا، إضافة إلى شخص يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني.