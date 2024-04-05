رغم التضييق.. 200 الف فلسطيني يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الأقصى (صور)

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن "200 ألف أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك ومصلياته المسقوفة".كما أدى الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.ونشرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مجموعة من الصور وثقت المصلين يؤدون الصلوات في آخر يوم جمعة في شهر رمضان.جدير بالذكر أن القوات الإسرائيلية فرضت قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، حيث انتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى خوفا من اندلاع اضطرابات عنيفة.