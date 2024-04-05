كولمبيا تطالب بالانضمام الى دعوى الإبادة الجماعية في غزة ضد إسرائيل

وذكرت المحكمة، في بيان، أن كولومبيا "قدمت بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة طلباً للتدخل في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا على إسرائيل، والخاصة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1984".ووفقا لوكالة الأناضول، فقد وجهت المحكمة، بحسب البيان، بموجب المادة 83 من لائحة المحكمة، لجنوب إفريقيا وإسرائيل دعوة لتقديم ملاحظة مكتوبة تتعلق بإعلان كولومبيا التدخل في القضية.وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا قضية ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، بموجبها تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.كما أمرتها بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.