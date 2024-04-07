واشنطن تكشف مفاجأة تخص الانسحاب من جنوب غزة

رأى متحدث باسم البيت الأبيض، الأحد، أن إعلان "الجيش الاسرائيلي" الانسحاب من جنوب قطاع غزة هو مجرد "استراحة" على الأرجح لقواته.

وصرح جون كيربي، لقناة "أيه بي سي": "بحسب ما فهمنا، واستنادا إلى ما أعلنوه، إنها في الواقع فترة استراحة واستعادة لياقة لقواته (الجيش الإسرائيلي) الموجودة على الأرض منذ 4 أشهر".

لكن المسؤول الأمريكي أوضح أن الانسحاب الإسرائيلي ليس "بالضرورة" مؤشرا إلى "عملية جديدة وشيكة لهذه القوات".

وسحبت "إسرائيل" كل قواتها من جنوب قطاع غزة بما في ذلك خان يونس، وفق ما أعلن الجيش ووسائل إعلام الأحد، بعد أشهر من المعارك العنيفة مع حماس، والتي أدت إلى دمار واسع في المنطقة.