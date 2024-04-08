نتنياهو يوقف عجلة الهدنة ويحدد موعد اجتياح رفح

ولم يحدد نتانياهو هذا الموعد، لكنه كرر أن الانتصار على مسلحي حماس "يتطلب دخول رفح والقضاء على الكتائب الإرهابية هناك"، مؤكدا في مقطع مصور أن "الأمر سيحصل، تم تحديد موعد".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل: "نعمل على تحقيق أهدافنا طوال الوقت، وفي المقام الأول إطلاق سراح جميع الرهائن، وتحقيق النصر الكامل على حماس".وكان نتانياهو، قد شدد، الأحد، بعد مرور نصف عام على هجوم 7 أكتوبر على أن إسرائيل "على بعد خطوة واحدة من النصر" وتعهد بهزيمة مسلحي حماس المتبقين في مدينة رفح.ومع استمرار الحرب في غزة للشهر السابع، تتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر حليف لها.من المقرر أن يزور مسؤولون إسرائيليون البيت الأبيض، في الأيام المقبلة، للاستماع إلى المخاوف الأميركية بشأن الهجوم الإسرائيلي.وأضعفت إسرائيل وحركة حماس، الاثنين، الآمال في تحقيق انفراج سريع في مفاوضات القاهرة نحو اتفاق تبادل وهدنة في غزة، بعد أن تحدثت وسائل إعلام مصرية مرتبطة بالدولة عن تحقيق "تقدم ملحوظ".