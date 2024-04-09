بالأرقام.. حصيلة جديدة لضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 33360 مواطنا.





وأوضحت أن حصيلة الحرب على غزة ارتفعت إلى 33360 شهيدا و75993 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقالت في التقرير الاحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ186 على قطاع غزة، أن 153 شهيدا تم نقلهم إلى المستشفيات في القطاع، فيما بلغ عدد الإصابات 60 إصابة، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأوضحت أن حصيلة الحرب على غزة ارتفعت إلى 33360 شهيدا و75993 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.



واليوم الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه تم انتشال جثامين 409 أشخاص من محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، وكذلك من مدينة خان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منهما.



وأضافت "وفا" أن العمل ما زال جاريا حتى اللحظة في انتشال الجثامين من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، وكذلك من مدينة خان يونس.