أيرلندا وإسبانيا تبحثان خطة مشتركة للاعتراف بدولة فلسطين

وشهد اللقاء الذي عقد في دبلن، اليوم الجمعة، محاولة إجبار الاتحاد الأوروبي على تقييم التزامات "إسرائيل" في مجال حقوق الإنسان، كشرط لاتفاقهم التجاري مع الكتلة.يأتي هذا اللقاء بعدما كتبت أيرلندا وإسبانيا رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية تطلبان فيها "مراجعة عاجلة" حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.